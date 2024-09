Stand: 04.09.2024 13:00 Uhr Am Bahnhof Delmenhorst ins Gleis gestürzt: IC erfasst 96-Jährigen

Am Bahnhof Delmenhorst ist ein 96-jähriger Mann am Dienstag vom Bahnsteig ins Gleis gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr dort gerade ein Intercity-Zug (IC) ein. Dieser habe zwar eine Schnellbremsung eingeleitet, den Mann aber trotzdem erfasst. Der 96-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Warum der Mann ins Gleis stürzte, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem "tragischen Unfall" aus, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine.

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst Bahnverkehr