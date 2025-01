Stand: 15.01.2025 14:47 Uhr Als falsche Handwerker ausgegeben: Vier Männer festgenommen

Die Polizei in Berlin hat vergangenen Donnerstag vier Männer aus dem Landkreis Diepholz wegen schweren Bandendiebstahls festgenommen. Die vier Beschuldigten im Alter von 18, 20, 29 und 30 Jahren hatten sich laut Staatsanwaltschaft als Handwerker ausgegeben. Sie suchten demnach vor allem ältere Menschen auf und gaben sich als Mitarbeiter des ortsansässigen Wasserwerks aus. Unter dem Vorwand, Leitungen im Haus überprüfen zu müssen, verschafften sie sich Zutritt zu den Häusern. Sie lenkten die Geschädigten ab und ermöglichten durch das Offenlassen der Eingangstür den nachfolgenden Tätern den Zutritt ins Haus. Die vier Männer wurden in Berlin unmittelbar nach einer Tat von der Polizei gestellt und ihre Wohnungen im Landkreis Diepholz durchsucht. Zwei der Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

