Als Paketbote getarnt: Versuchter Überfall auf Ehepaar in Ganderkesee Stand: 04.11.2024 11:01 Uhr Zwei Männer haben sich in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) als Paketboten ausgegeben und versucht, ein Ehepaar auszurauben. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, klingelte es am Samstagabend an der Tür des Paares. Ein Mann in schwarz-gelbem Oberteil und mit Paket in der Hand stand vor der Tür, ein weiterer versteckte sich demnach neben dem Hauseingang. Als der 55-jährige Ehemann die Tür öffnete, bedrohten ihn beide Männer mit vorgehaltener Waffe. Der 55-Jährige schlug die Tür zu - laut Polizei gelang es ihm "durch erheblichen Kraftaufwand", die Männer am Eindringen zu hindern. Sie flüchteten den Angaben zufolge in Richtung Bahnhof.

Versuchter Raub: Polizei sucht Zeugen

Das Ehepaar sei nicht verletzt worden, habe aber einen Schock erlitten. Eine Fahndung mit Hubschrauber und Hunden verlief laut Polizei erfolglos. Einer der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er habe ein schwarzes Basecap sowie ein Oberteil, das an die Optik der Deutschen Post erinnerte, getragen. Der zweite Mann war den Angaben zufolge etwa 1,90 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04431) 94 10 zu melden.

