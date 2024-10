Emden: Zwei Festnahmen bei Aktion gegen falsche Polizeibeamte Stand: 28.10.2024 10:50 Uhr Die Polizei hat in Emden zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, ältere Menschen um Geld und Wertgegenstände betrogen zu haben. Nach einem dritten Verdächtigen werde noch gefahndet.

Die Männer sollen laut Polizei als Abholer tätig gewesen sein. Das sei ein Teil einer bekannten Betrugsmasche: Demnach geben sich Hinterleute am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie brächten die meist älteren Gesprächspartner dazu, Wertsachen vor die Haustür zu stellen - wo sie die Abholer dann einsammelten. Auf das Konto der Festgenommenen gehen demnach mindestens elf Taten in norddeutschen Städten und Ortschaften, unter anderem auch in Osnabrück, Norden, Oldenburg, Sögel und Wippingen.

Aktion war monatelang geplant

An der Durchsuchungsaktion in Ostfriesland waren mehr als 50 Einsatzkräfte beteiligt. Einer der Verdächtigen sprang nach Angaben der Polizei aus dem Fenster im ersten Stock und wurde danach vorläufig festgenommen. Ein 27-Jähriger wurde in Emden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Nach einem 25-Jährigen werde derzeit noch gefahndet, heißt es von der Polizei. Drei weitere Verdächtige sind der Polizei bekannt.

Weitere Informationen Seniorin entlarvt Trickdiebe - Nachbarn auf Verfolgungsjagd Auf frischer Tat hat eine Rentnerin in Brake Diebe in ihrem Haus ertappt. Nachbarn kamen zur Hilfe und verfolgten die Männer. (19.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | Regional Oldenburg | 24.10.2024 | 07:00 Uhr