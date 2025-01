Stand: 02.01.2025 12:51 Uhr Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Bäume - zwei Verletzte

Bei einem Unfall am Ortseingang von Hude (Landkreis Oldenburg) sind am Mittwochabend zwei Männer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer alkoholisiert und kam von der Straße ab. Der Wagen stieß gegen mehrere Bäume, überschlug sich mehrmals und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 38-jährige Fahrer und sein 68-jähriger Beifahrer kletterten laut Polizei durch den Kofferraum ins Freie. Sie wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Dort wurde demnach festgestellt, dass der 38-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Schaden am Fahrzeug beträgt den Angaben zufolge etwa 12.000 Euro.

VIDEO: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet im Krankenhaus (1 Min)

