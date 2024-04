Stand: 03.04.2024 09:58 Uhr Alarm in Chemiebetrieb: Feuerwehr rückt in Schutzanzügen vor

Bei einer Verpuffung in einem Chemiebetrieb in Oyten (Landkreis Verden) ist am Dienstagnachmittag ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. Das teilte die Kreisfeuerwehr Verden mit. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu der Verpuffung, als Sauerstoff in einen Kessel zum Mischen verschiedener chemischer Stoffe geriet. Weil zunächst unklar war, ob bei dem Zwischenfall auch chemische Stoffe ausgetreten waren, rückten Feuerwehrleute in Schutzanzügen in die betroffene Halle vor. Sie konnten jedoch Entwarnung geben: Es seien keine gefährlichen Stoffe ausgelaufen, es habe keine Gefahr für Anwohner oder die Umwelt bestanden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.04.2024 | 06:30 Uhr