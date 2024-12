Abschiebung von Pflegehelfern: Lauterbach will Petition annehmen

Stand: 09.12.2024 20:00 Uhr

Ein Pflegeheim in Wilstedt setzt sich weiterhin gegen die drohende Abschiebung von kolumbianischen Mitarbeitenden ein. Am Mittwoch will der Geschäftsführer in Berlin eine Petition an Bundesgesundheitsminister Lauterbach übergeben.