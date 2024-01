Stand: 25.01.2024 10:48 Uhr Abgefallenes Warnschild reißt Autotank auf - A1 Stunden gesperrt

Ein auf der Straße liegendes Warnschild hat am Donnerstagmorgen eine stundenlange Sperrung der Autobahn bei Bremen ausgelöst. Der Polizei zufolge hatte ein Lastwagen nahe der Anschlussstelle Hemelingen das Schild mit Vierkantrohr verloren. Ein nachfolgendes Auto sei darüber gefahren und beschädigt worden, sodass Dieselkraftstoff und Motoröl ausliefen. Als der Fahrer dies bemerkt habe, sei er auf den Seitenstreifen gefahren. Neben dem Auto sei noch ein Fahrzeug über das Schild gefahren, beschädigt worden und am Zubringer Bremen-Arsten liegen geblieben. Für die Reinigungsarbeiten auf rund 600 Metern und allen drei Fahrstreifen musste die A1 Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden, so die Polizei weiter. Im Berufsverkehr habe es daraufhin erhebliche Staus gegeben. Die Polizei sucht nun den Fahrer des Lkw, der das Schild verloren hat.

