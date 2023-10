Stand: 12.10.2023 08:23 Uhr A29 bei Oldenburg: Mammutprojekt neue Huntebrücke gestartet

Die Bauarbeiten an der A29-Autobahnbrücke über die Hunte bei Oldenburg haben begonnen. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen, weil der Verkehr an beiden Seiten nur noch einspurig über die Brücke geführt wird. Die gut 400 Meter lange Huntebrücke wird in den nächsten fünf Jahren nach und nach abgebaut. Die Autos können aber weiterhin darüberfahren. Wenn die Huntebrücke fertig ist, wird sie nur noch 14 Pfeiler haben. Jetzt sind es noch 36. Jeweils zwei Pfeiler werden bei der neuen Brücke zu einer V-Form zusammengefasst, erklärt die Autobahn GmbH. Das heißt auch, dass sich künftig keine Pfeiler mehr im Flussbett befinden. Das habe Vorteile für die Schifffahrt auf der Hunte. Die Autobahnbrücke muss erneuert werden, weil sie für den zukünftigen Schwerlastverkehr nicht mehr stabil genug ist, teilt die Autobahn GmbH mit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 104 Millionen Euro.

