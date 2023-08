Stand: 15.08.2023 13:13 Uhr A29 bei Ahlhorn nach Lkw-Brand stundenlang gesperrt

Ein brennender Lastwagen hat am Dienstag für eine stundenlange Sperrung auf der A29 bei Ahlhorn in Richtung Wilhelmshaven gesorgt. Das Heck des Lasters war in der Nacht zum Dienstag zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Ahlhorn in Brand geraten. Auslöser sei vermutlich ein defekter Reifen gewesen. so die Polizei. Der 41-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Sohn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Um den Brand zu löschen, waren zeitweise bis zu 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Ihren Angaben nach wurde durch die Hitze auch die Fahrbahn beschädigt. Deswegen dauerte es bis zum Mittag, bis der Laster geborgen war und die Autobahn wieder freigegeben werden konnte.

