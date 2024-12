Stand: 15.12.2024 12:23 Uhr A29: Falschfahrer verursacht Beinahe-Unfall in Baustelle

Ein Falschfahrer hat in der Nacht zu Sonntag auf der A29 bei Oldenburg fast einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der unbekannte Fahrer mit seinem Auto um kurz vor zwei Uhr in Richtung Wilhelmshaven auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Dabei sei er auch durch den einspurigen Baustellenbereich des Brücken-Neubaus über die Hunte gefahren, so die Polizei. In Höhe Oldenburg-Hafen musste eine andere Autofahrerin demnach von der einspurigen Fahrbahn in den abgesperrten Bereich ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nur durch Zufall sei es während der gesamten Falschfahrt nicht zu einem Unglück gekommen, so die Polizei. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04402) 9330 zu melden.

