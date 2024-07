Stand: 28.07.2024 11:49 Uhr A27: Polizisten erschießen verirrtes Reh auf Autobahn

Polizisten haben ein Reh auf der Autobahn 27 mit gezielten Schüssen getötet. Am Samstagabend hatten Autofahrer die Polizei alarmiert, da sich das Tier an der Anschlussstelle Bremen-Überseestadt auf die Autobahn verirrt hatte, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Weil das Reh jederzeit vor ein Auto hätte laufen können und es keinen Fluchtweg für das Tier gab, hatte Polizei die Autobahn aus Sicherheitsgründen in Richtung Cuxhaven gesperrt. Es kam zu einem längeren Rückstau. Nachdem die Beamten das Tier erlegt hatten, legten sie es nach Angaben der Polizei neben der Autobahn ab und informierten den zuständigen Stadtjägermeister. Dieser holte es wenig später ab.

