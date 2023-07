Stand: 24.07.2023 21:12 Uhr A1 bei Cloppenburg: Mann fährt nach Autounfall auf Felge weiter

Nach einem Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen hat ein 85-jähriger Autofahrer für einen weiteren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagnachmittag zunächst mit seinem Wagen auf der Autobahn zwischen Cloppenburg und dem Dreieck Alhorner Heide mit dem Auto eines 56-Jährigen kollidiert. Dieser hatte den 85-Jährigen offenbar im toten Winkel übersehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Das Auto des Seniors wurde sogar so stark beschädigt, dass die Polizei ihm untersagte, die Fahrt fortzusetzen. Dies ignorierte der 85-Jährige offenbar: Am Nachmittag alarmierten Autofahrer die Polizei, weil ein stark beschädigter Wagen von der A1 auf die A29 gefahren und dort mit Tempo 40 unterwegs sei. Der Mann war mehrere Kilometer gefahren, obwohl sogar ein Reifen an dem Auto fehlte. Die Polizei stoppte ihn und hat ein Verfahren wegen des Führens eines Pkw in einem verkehrsunsicheren Zustand eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.07.2023 | 06:30 Uhr