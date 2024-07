Stand: 12.07.2024 09:46 Uhr 90.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Scholen-Anstedt

Beim Brand einer Scheune in Scholen-Anstedt (Landkreis Diepholz) ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 90.000 Euro entstanden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Polizei hat den Brandort nach eigenen Angaben beschlagnahmt. Nach Angaben einer Sprecherin war zunächst das Dach der als Geräteschuppen genutzten Scheune in Brand geraten. Von dort sei das Gebäude samt Inventar bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Besitzer der Scheune hatte zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen. Dabei erlitt er eine leichte Schnittverletzung.

