Stand: 07.10.2021 11:06 Uhr Scheune in Scholen niedergebrannt - Polizei ermittelt

Bei einem Brand in Scholen (Landkreis Diepholz) ist eine Scheune zerstört worden. Menschen oder Tiere wurden bei dem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Hof im Ortsteil Anstedt nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Die Einsatzkräfte seien am frühen Donnerstagmorgen alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Die Scheune, in der Brennholz und landwirtschaftliche Geräte lagerten, habe bereits in Vollbrand gestanden und sei nicht mehr zu retten gewesen. Die Feuerwehr habe aber ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern können. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 20.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.10.2021 | 13:30 Uhr