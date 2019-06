Stand: 06.06.2019 10:58 Uhr

85-facher Mord: Ex-Krankenpfleger Högel verurteilt

Im größten Serienmordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte ist heute das Urteil gefallen: Das Landgericht Oldenburg hat den Ex-Krankenpfleger Niels Högel wegen Mordes in 85 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließt. In 15 Fällen wurde Högel freigesprochen. Der 42-Jährige war bereits 2015 wegen zweifachen Patientenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auch damals wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt.

"Ihre Taten sind unbegreiflich"

Die Taten sprengten jegliche Grenzen, Högels Schuld sei "unfassbar", sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann bei der Urteilsverkündung und wandte sich direkt an den Angeklagten: "Herr Högel, Ihre Taten sind unbegreiflich - es ist so viel, dass der menschliche Verstand kapituliert vor der schieren Anzahl der Taten", so Bührmann.

Prozess dauerte sieben Monate

In dem Prozess, der am 30. Oktober 2018 begonnen hatte, war Högel wegen 100-fachen Mordes angeklagt. Er soll seinen Opfern zwischen den Jahren 2000 und 2005 an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst unterschiedliche Medikamente gespritzt haben, um sich bei einer anschließenden Reanimierung als Retter zu präsentieren. Viele Patienten überlebten das nicht.

Angehörige spricht von gerechtem Urteil

Eine Angehörige eines der Opfer bezeichnete das Urteil als gerechte Strafe für Högel, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zufrieden zeigte sich auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg: Damit sei die Arbeit der Sonderkommission größtenteils bestätigt worden, sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mordvorwurf in 97 Fällen für erwiesen gehalten. Neben Staatsanwaltschaft und Nebenklägern hatte auch die Verteidigung für eine lebenslange Freiheitsstrafe plädiert. Unterschiede gab es hinsichtlich der Zahl der Taten: Die Verteidigung plädierte lediglich in 55 Fällen auf Mord und in 14 Fällen auf versuchten Mord.

Högel hatte 43 Taten gestanden

Alle Taten liegen inzwischen mehr als 14 Jahre zurück. Um sie nachzuweisen, hatten die Ermittler mehr als hundert Leichname exhumieren und auf Medikamentenrückstände untersuchen lassen. Högel selbst hatte 43 Taten gestanden, an die meisten konnte er sich vor Gericht nach eigenen Angaben nicht erinnern. Am Mittwoch hatte sich der ehemalige Krankenpfleger an die Angehörigen der Opfer gewandt. Dabei entschuldigte er sich erneut für das "unfassbare Leid", das er ihnen zugefügt habe. Er könne nicht mehr nachvollziehen, warum er die Taten begangen habe, sagte Högel. Die Art und Weise des Vortrags sorgte bei vielen Angehörigen der Opfer für Empörung.

Sondersendung im NDR

