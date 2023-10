Stand: 25.10.2023 21:50 Uhr 84-Jährige begeht Fahrerflucht - und verliert Nummernschild

In Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) hat eine 84-Jährige eine Absperrbake umgefahren. Laut Polizei fuhr sie anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, verlor die Frau bei dem Zusammenstoß am Montag neben Fahrzeugteilen auch ihr vorderes Kennzeichen. Dadurch konnte die Polizei die Frau ausfindig machen. Sie müsse nun mit einem Strafverfahren rechnen, hieß es von der Polizei. Der Schaden beträgt circa 800 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min