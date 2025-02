Stand: 16.02.2025 17:02 Uhr 69-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Edewecht

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntag in Edewecht (Landkreis Ammerland) ein 69-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann aus unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Der 69-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Die Straße war demnach für Bergungs- und Aufräumarbeiten rund drei Stunden für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min