Stand: 24.08.2023 13:44 Uhr 66-Jähriger nach Bootstour auf der Aller vermisst

Nachdem Anwohner am Mittwochnachmittag ein herrenloses Motorboot auf der Aller im Landkreis Verden entdeckt haben, suchen Einsatzkräfte nach dem mutmaßlich vermissten 66 Jahre alten Besitzer. Laut der Familie des Mannes war der Mann aufgebrochen, um mit seinem Boot über den Fluss zu fahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwoch waren Suchmaßnahmen der Polizei Verden, der Wasserschutzpolizei Nienburg, von freiwilligen Feuerwehren und der DLRG erfolglos geblieben. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Am Donnerstag werde die Suche fortgesetzt, so die Polizei.

