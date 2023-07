Stand: 10.07.2023 12:15 Uhr 62-Jährige aus Hechthausen im Landkreis Cuxhaven wieder da

Die seit Mittwochnachmittag vermisste, 62-jährige Frau aus dem Landkreis Cuxhaven ist wieder da. Nach Angaben der Polizei haben Gleisarbeiter die Vermisste in der Nähe der Bahngleise in Bornberg am Montag aufgefunden. Den Angaben zufolge war sie körperlich geschwächt und dehydriert. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und sei stabil. Bei der Suche nach der Frau hatten Polizei und Feuerwehr Spürhunde und eine Drohne eingesetzt, auch aus der Bevölkerung kam Mithilfe. Da die Vermisste geistig eingeschränkt, in Teilen desorientiert und auf Medikamente angewiesen ist, war eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet worden.

