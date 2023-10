Happy Börsdeh, Ottifanten! Emden lädt zur großen Geburtstagsparty

Stand: 02.10.2023 10:17 Uhr

Doppelgeburtstag in Emden: Die Stadt feiert am Montag neben 50 Jahre Ottifanten auch den 75. Geburtstag von Otto Waalkes nach. Der Komiker wurde hier geboren und will als Ehrengast vor Ort sein.