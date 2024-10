Stand: 09.10.2024 15:13 Uhr 400 Kilogramm schwer: Unbekannte werfen Getränkeautomaten um

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Getränkeautomaten in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) umgestoßen. Das 400 Kilogramm schwere Gerät soll nach Angaben der Polizei zwischen 22.30 und 0.30 Uhr vor einem Imbiss in der Pestruper Straße auf den Gehweg gestoßen worden sein. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 94 10 zu melden.

