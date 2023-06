Stand: 29.06.2023 08:01 Uhr 35-Jährige bei Unfall in Wremen lebensgefährlich verletzt

In der Nähe von Wremen (Landkreis Cuxhaven) ist bei einem Verkehrsunfall eine 35-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Mittwochnachmittag auf einer Landstraße unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem Auto einer 36-Jährigen. Der Wagen der Frau landete im Graben. Die 36-Jährige und ihre ebenfalls im Auto sitzende achtjährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden, teilten die Beamten mit. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich vollständig gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.06.2023 | 08:30 Uhr