Stand: 21.09.2024 17:19 Uhr 34-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Verden

Am Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Kirchlinteln (Landkreis Verden) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 29-jährige Autofahrerin links abbiegen. Von hinten näherte sich der 34-Jährige auf dem Motorrad. Er setzte zum Überholen an, als die 29-Jährige abbog. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, das Motorrad wurde in die gegenüberliegende Schutzplanke geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer ins Krankenhaus, dort starb er jedoch. Die Autofahrerin und zwei Kinder, die mit im Wagen saßen, blieben laut Polizei unverletzt.

