Stand: 06.02.2024 15:37 Uhr 2,83 Promille: Lkw in Schlangenlinien - Zeugen fahren hinterher

In starken Schlangenlinien ist ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag auf der B211 im Landkreis Wesermarsch gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Lkw in Ovelgönne Zeugen auf. Diese verständigten die Beamten und folgten dem Lkw. Dadurch konnten sie den Polizisten genaue Angaben dazu machen, wo sich der Lastwagen befand. Beamte stoppten das Fahrzeug. Der 54-jährige Fahrer roch den Angaben zufolge stark nach Alkohol - ein entsprechender Test ergab 2,83 Promille. Die Polizisten nahmen dem Mann Führerschein und Fahrzeugschlüssel ab, ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

