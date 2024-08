Stand: 25.08.2024 20:13 Uhr 23-jähriger Maserati-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagnachmittag in Weyhe im Landkreis Diepholz zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 23-jähriger Fahrer eines Masarati bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kollidierte demnach zunächst mit einem Baum, dann habe er sich mehrfach überschlagen, bevor er auf dem Dach eines Ackers liegenblieb. Der Fahrer sei bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden, seine 18-jährige Beifahrerin wurde demzufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war zu hohe Geschwindigkeit der Grund für den Unfall. Der Tacho des Maserati sei bei Tempo 180 stehen geblieben. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min