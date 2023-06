Stand: 21.06.2023 15:40 Uhr 20-jährige Autofahrerin weicht Ente aus und landet in Kanal

Eine Ente hat am Mittwochmorgen einen ungewöhnlichen Unfall in Uplengen (Landkreis Leer) ausgelöst. Nach Angaben einer Polizeisprecherin rutschte eine 20-jährige Autofahrerin im Ortsteil Remels mit ihrem Wagen in den Nordgeorgsfehnkanal, als sie dem Tier ausweichen wollte. Der Pkw war bei dem Versuch offenbar auf einem feuchten Grünstreifen ins Schleudern geraten und dann rückwärts ins Wasser gerollt. Die junge Frau konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Das Auto versank anschließend vollständig im Kanal und musste von einem Fachunternehmen geborgen werden.

