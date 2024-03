Stand: 31.03.2024 13:34 Uhr 20-Jähriger rast mit Motorrad durch Delmenhorst und baut Unfall

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Mann mit seinem Motorrad laut Zeugen mehrfach innerorts eine Straße mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern befahren. Dabei sei er auf einen abbiegenden Pkw geprallt und beinahe mit einer 53-jährigen Radfahrerin kollidiert. Auch die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei leitete gegen den 20-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Fahren ohne Führerschein.

