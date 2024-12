Stand: 30.12.2024 14:15 Uhr 19-Jährige stirbt bei Unfall im Landkreis Cloppenburg

In Barßel (Landkreis Cloppenburg) ist am späten Abend des zweiten Weihnachtstages eine junge Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 19-Jährige mit ihrem Kleinwagen auf der Friesoyther Straße ins Schleudern gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und starb an der Unfallstelle, so die Polizei. Die vier Insassen des anderen Autos - eine 38-jährige Fahrerin und drei Jugendliche im Alter von 16 Jahren - wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Friesoyther Straße blieb nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Tödlicher Unfall: Autos kollidieren in Barßel (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.12.2024 | 06:30 Uhr