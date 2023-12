Stand: 17.12.2023 17:00 Uhr 17-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall mit Auto seines Vaters

Ein 17-Jähriger hat in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Jugendliche am Samstagabend beim Abbiegen die Kontrolle über das Auto und prallte damit frontal gegen einen Kleintransporter. Es stellte sich heraus, dass der 17-Jährige das Auto seines Vaters ohne dessen Wissen und ohne eigenen Führerschein gefahren hatte. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer zudem unter Drogeneinfluss. Der 27-jährige Fahrer des Transporters wurde durch den Unfall leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Durch den Unfall sei ein geschätzter Schaden in Höhe von 12.000 Euro entstanden.

