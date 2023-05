17-Jähriger flüchtet mit Tempo 180 vor der Polizei Stand: 04.05.2023 19:54 Uhr Ohne Fahrerlaubnis und mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde ist ein 17-Jähriger im Landkreis Cuxhaven vor der Polizei geflüchtet. Nach deren Angaben grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde.

"Die Fahrt kann man nur als halsbrecherisch, rücksichtslos und unglaublich gefährlich einstufen", sagt Bernd Osterndorf vom Polizeikommissariat Hemmoor. Die Polizei wollte den Jugendlichen am Mittwochabend in Cadenberge kontrollieren. Daraufhin sei der 17-Jährige mit seinem Auto geflüchtet und habe bis zu 140 innerorts und 180 Kilometer pro Stunde außerorts erreicht, teilten die Beamten mit. Demnach konnten Fußgänger und andere Autofahrer nur knapp ausweichen. "Dass es nicht zu einem Unfall kam und keine Personen verletzt wurden, grenzt hierbei fast an ein Wunder", sagte Osterndorf.

19-Jähriger saß als Beifahrer im Auto

Schließlich musste die Polizei die Verfolgungsjagd abbrechen - aus Eigensicherungsgründen, heißt es. Jedoch konnte der 19-jährige Hauptnutzer des Fluchtautos ausfindig gemacht werden. Dieser habe der Polizei bestätigt, dass der 17-Jährige mit seinem Wagen unterwegs war - er selbst sei Beifahrer gewesen. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei der Befragung des 19-Jährigen stellte sich zudem heraus, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er mit dem Auto zur Befragung gefahren war, wurde gegen ihn ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

