Stand: 21.04.2025 12:09 Uhr 17-Jährige kommt bei Motorradunfall in Ostfriesland ums Leben

In Halbemond (Landkreis Aurich) ist am Sonntagabend eine 17-Jährige bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Motorradfahrerin kam laut Polizei kurz vor Mitternacht im Ortskern nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Straßenlaterne. Noch an der Unfallstelle erlag sie ihren schweren Verletzungen, so die Polizei. Warum die junge Frau von der Fahrbahn abkam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Polizei bittet daher alle Menschen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer (04931) 9210 zu melden.

