Stand: 26.11.2023 11:50 Uhr 16-Jährige gibt gefundene Geldbörse mit 7.000 Euro bei Polizei ab

In Cuxhaven hat eine 16-Jährige ein Portemonnaie mit mehr als 7.000 Euro gefunden und bei der Polizei abgegeben. Den Angaben zufolge meldete sich die Jugendliche am Samstagabend bei der Polizei und erklärte, die Geldbörse in der Nähe einer Baustelle im Ortsteil Lüdingworth gefunden zu haben. Die Beamten machten den Besitzer ausfindig und informierten ihn über den Fund. Noch am selben Abend fuhr er aus dem Raum Hildesheim nach Cuxhaven, um sein Portemonnaie abzuholen. Wie die Polizei mitteilte, bekam die 16-jährige einen "angemessenen Finderlohn".

