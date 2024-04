Stand: 03.04.2024 08:38 Uhr 15-jähriger Rollerfahrer fährt auf Straße - Kollision mit Quad

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist am Samstag ein Rollerfahrer mit einem Quad kollidiert. Das Quad kippte infolge des Zusammenpralls auf die Seite, der 55-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der 15 Jahre alte Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche am Vormittag mit dem Roller von einer Grundstückausfahrt auf eine Straße gefahren. Das dort fahrende Quad habe er übersehen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min