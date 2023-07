14.000 Zuschauer beim Duhner Wattrennen vor Cuxhaven

Stand: 15.07.2023 18:16 Uhr

Rund 14.000 Zuschauer haben am Samstag das Duhner Wattrennen verfolgt. Das Rennen auf dem Meeresgrund gilt als Höhepunkt der Saison in Cuxhaven. In der Vergangenheit gab es aber auch Kritik.