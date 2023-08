Stand: 06.08.2023 13:30 Uhr 100.000 Euro Schaden bei Küchenbrand in Langwedel

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Langwedel (Landkreis Verden) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer am frühen Samstagmorgen in der Küche eines Einfamilienhauses in einem landwirtschaftlichen Gehöft ausgebrochen. Weil der Eigentümer schnell auf die starke Brandentwicklung aufmerksam wurde und die Feuerwehr alarmierte, konnte das Feuer nach Polizeiangaben zügig unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand. Die Brandursache war am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

