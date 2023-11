Stand: 09.11.2023 16:14 Uhr Zug kollidiert mit Auto - drei Menschen leicht verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto an einem Bahnübergang in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 33-jährige Autofahrerin an dem Übergang gehalten, allerdings ragte die Front ihres Wagens auf die Gleise. Schranken gibt es laut Polizei an dem Übergang nicht. Die Frau habe noch versucht, rückwärts zu fahren, als sich der Zug nährte, hieß es. Parallel dazu habe auch der Zugführer ein Bremsmanöver eingeleitet. Eine Kollision ließ sich aber nicht mehr vermeiden. Die Autofahrerin und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 40.000 Euro.

