Stand: 24.09.2024 10:27 Uhr Zu wenig Hausärzte in Tostedt: KVN verspricht finanzielle Hilfe

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat auf einer Bürgerversammlung finanzielle Hilfe angekündigt, um Tostedt (Landkreis Harburg) als Standort für Ärztinnen und Ärzte attraktiver zu machen. Dafür will die KVN Fördermittel bereitstellen, teilte sie bei einer Versammlung am Montagabend in Tostedt mit. Die hausärztliche Versorgung in der Stadt habe einen kritischen Punkt erreicht, nachdem eine Praxis kurzfristig wegen eines Umzugs aufgegeben wurde, sagte Samtgemeindebürgermeister Peter Dörsam (Grüne). Demnach droher einer weiteren Praxis ebenfalls die Schließung. Bei der Versammlung am Montagabend berichteten Anwohner von langen Wartezeiten bei Arztpraxen in Tostedt. Nach Einschätzung der KVN wird sich die hausärztliche Versorgung in den kommenden Jahren deutschlandweit weiter verschlechtern. Denn es würden zu wenig Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet werden.

