Ziviler Pilot stirbt nach Absturz auf Bundeswehr-Flugplatz Stand: 03.01.2025 19:44 Uhr Bei einem Flugzeugabsturz im Landkreis Celle ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) handelt es sich um den Piloten.

Der Pilot hatte am Donnerstagvormittag am Fliegerhorst Faßberg offenbar die Kontrolle über sein Kleinflugzeug, eine Piper PA-18, verloren. Retter konnten den Mann zunächst noch aus dem Wrack befreien und Erste Hilfe leisten. Nach NDR Informationen verstarb er allerdings in der Nacht zu Freitag in einem Krankenhaus. Bei ihm handelt es sich offenbar um einen 58-Jährigen.

Die Absturzursache wird untersucht

Laut einem Bericht der "Celleschen Zeitung" gehörte die verunglückte Maschine zum Luftsport-Club Faßberg. Die Ursache für den Absturz ist momentan noch völlig unklar. Der Fliegerhorst Faßberg ist mit 574 Hektar einer der größten genutzten Flugplätze der Bundeswehr. Hier sind überwiegend Heeresflieger stationiert. Betreiber ist das Transporthubschrauberregiment 10 "Lüneburger Heide". Wie ein Behörden-Sprecher berichtete, untersuchen BFU-Experten jetzt den Fall.

