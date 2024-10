Stand: 09.10.2024 14:17 Uhr Zeven: Satanistisches Symbol an Kirchenfassade gesprüht

Ein unbekannter Täter hat die evangelische St. Viti Kirche in Zeven (Landkreis Rotenburg) beschmiert. Nach Angaben der Polizei wurde ein satanistisches Symbol auf die Fassade des mittelalterlichen Gebäudes gesprüht. Dadurch sei die Fassade beschädigt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge passierte die Tat am Montag. Die im romanischen Stil erbaute St. Viti Kirche ist die Kirche des früheren Klosters Zeven, das Mitte des 12. Jahrhunderts gegründet wurde. Im Mittelalter war sie ein bedeutender Wallfahrtsort, weil sie an den Heiligen Vitus erinnerte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde sie zur evangelisch-lutherischen Gemeindekirche.

