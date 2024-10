Stand: 30.10.2024 10:59 Uhr Zeven: Mädchen beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Am Dienstagmittag ist in Zeven (Landkreis Rotenburg) ein zehnjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei zusammen mit einer Freundin die Straße durch stockenden und zeitweise stehenden Verkehr überqueren. Als sie über die andere Fahrbahn gehen wollten, kollidierte sie mit dem Auto eines 20-Jährigen. Das Mädchen kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

