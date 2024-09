Stand: 02.09.2024 10:44 Uhr Wohnwagen fährt Schlangenlinie: Fahrer mit 2,69 Promille unterwegs

Zeugen haben am Sonntagabend auf der B191 bei Stoetze (Landkreis Uelzen) einen volltrunkenen Autofahrer mit einem Wohnwagengespann gestoppt. Er war ihnen laut Polizei aufgefallen, weil er in Schlangenlinie unterwegs war. Zudem habe das Gespann Dellen, Beulen, Lack- und weitere Schäden sowie aufgerissene Reifen gehabt, so dass man davon ausgehen müsse, "dass der Mann bereits davor verschiedene Kollisionen verursacht haben muss", so die Polizei. Nachdem der 62-Jährige freiwillig auf der Bundesstraße gehalten hatte, konnten die Zeugen seine Autoschlüssel abziehen. Die alarmierte Polizei führte einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 2,69 Promille. Laut Polizei hatte der Mann starke Ausfallerscheinungen und sagte den Beamten, dass er auf dem Rückweg aus dem Urlaub in Bayern nach Lüneburg sei, sich aber nicht mehr an alle Details auf der Fahrt erinnern könne. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht. Die Beamten prüfen, ob der 62-Jährige auf der Fahrt von Bayern nach Niedersachsen weitere Schäden verursacht hat. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer: (0581) 9300 entgegen.

