Wittorf: 48-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr

Eine 48-jährige Frau ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Wittorf (Landkreis Lüneburg) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Pkw mit Anhänger beim Abbiegen das Auto, in dem die Frau als Beifahrerin saß, übersehen. Er fuhr nahezu ungebremst in die Seite des Kleinwagens und schob diesen in einen Zaun. Die beiden Insassinnen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 48-Jährige ins Krankenhaus. Ihre 24-jährige Tochter, die am Steuer saß, wurde leicht verletzt. Beim Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 1,01 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 46-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt.

