500.000 Euro Schaden nach Brand auf Wertstoffhof

Bei einem Feuer auf einem Wertstoffhof in Wischhafen (Landkreis Stade) ist ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Laut Polizei war auf dem Gelände des Hofes ein Industrieschredder in Brand geraten. Das Feuer griff danach auf einen Haufen mit Kunststoff über, der in der Nähe lag. Wegen des starken Rauches mussten zehn Anwohner in Wischhafen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Weshalb der Schredder Feuer fing, muss noch ermittelt werden.

