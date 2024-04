Stand: 15.04.2024 13:29 Uhr Winsen beschwert sich über den Rückbau von Pendlerparkplätzen

Ein Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Winsen-Ost der A39 soll zurückgebaut und die Fläche dann renaturiert werden. Der Rückbau soll laut der verantwortlichen Straßenplanungsgesellschaft den Bau einer neuen Telekommunikationsstraße ausgleichen. Die Stadt Winsen übt in einer Pressemitteilung starke Kritik an dieser Maßnahme. Bürgermeister André Wiese (CDU) hätte sich gewünscht, vorab informiert zu werden und sich in den Entscheidungsprozess einzubringen. Die Stadt hat sich mit ihrer Beschwerde nun an die verantwortliche Straßenplanungsgesellschaft des Bundes und auch an die örtlichen Bundestagsabgeordneten gewandt. Sie fordert, dass der Bund einen Ersatzparkplatz in der Nähe der bisherigen Fläche baut.

