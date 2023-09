Stand: 29.09.2023 07:35 Uhr Winsen: Obdachloser bei Brand lebensgefährlich verletzt

In Winsen (Landkreis Harburg) hat es im Keller eines leer stehenden Gebäudes in der Bahnhofstraße gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr am Donnerstagabend alarmiert worden, weil aus dem Keller Rauch zu sehen war. Das Gebäude, das laut Polizei bald abgerissen werden soll, war eine bekannte Zuflucht für Obdachlose. Ein Mann befand sich noch im Keller. Der 48-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde von der Feuerwehr gerettet und mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, wehrte er sich dabei. Der Brand im Keller konnte gelöscht werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

