Winsen: Geldautomat in der Innenstadt gesprengt

Unbekannte haben in der Innenstadt von Winsen (Landkreis Harburg) einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Donnerstagmorgen um kurz nach drei Uhr in einer Bankfiliale in der Marktstraße. Zeugen hätten mindestens drei Täter gesehen - diese seien mit einem Auto geflüchtet, heißt es. Eine sofortige Fahndung blieb ergebnislos. Durch die Detonation wurde auch die Fassade des Gebäudes beschädigt. Das Haus konnte bislang noch nicht betreten werden. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist noch unklar.

Karte: Hier wurden 2023 Geldautomaten in Niedersachsen gesprengt

