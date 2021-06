Wildschwein geht baden: Feuerwehr muss Tier aus Pool helfen Stand: 08.06.2021 13:50 Uhr Für ein Wildschwein im Landkreis Celle hat ein morgendlicher Ausflug in einen Garten-Pool in Unterlüß mit einer Feuerwehr-Rettungsaktion geendet.

Die Sau sei über angehäufte Erde in das Kunststoff-Becken gelangt, habe aber nicht mehr herausklettern können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Unfreiwillig musste das Tier ein paar Runden in dem Pool drehen.

Nasse Sau sucht nach Rettung das Weite

Schließlich befreiten Polizisten und Feuerwehrleute das Schwein aus seiner misslichen Lage. Nach ihrer Rettung flüchtete die Sau in einen angrenzenden Wald. Wildschweine gelten als gute Schwimmer.

