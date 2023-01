Stand: 06.01.2023 13:33 Uhr Weniger Kranke: Metronom und erixx setzen wieder mehr Züge ein

Die Infektions- und Grippewelle bei den Bahnunternehmen metronom, enno und erixx schwächt sich ab. Das Unternehmen erixx in Celle teilte am Freitag mit, dass der Krankenstand bereits abnimmt und so weniger Züge ausfallen als zuletzt. Es könne jedoch nach wie vor zu einzelnen Zugausfällen aufgrund nicht verfügbaren Personals kommen, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Man gehe aber aktuell davon aus, dass sich die Lage in der kommenden Woche weiter entspannt. Die teilweise kurzfristigen Zugausfälle waren in den vergangenen Wochen nicht immer rechtzeitig in den elektronischen Fahrplaninformationen angezeigt worden. "Das ist für unsere Fahrgäste natürlich besonders ärgerlich, dafür bitten wir um Entschuldigung", sagte die Sprecherin.

