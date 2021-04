Stand: 28.04.2021 10:17 Uhr Wendisch Evern: Friedenstaube soll an Kriegsende erinnern

Eine überdimensionale Friedenstaube ist mitten in ein Feld am Timeloberg bei Wendisch Evern gemäht worden. Sie soll ab heute an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 76 Jahren erinnern. Am 4. Mai 1945 unterzeichnete eine Delegation der Wehrmacht die Teilkapitulation unter anderem für Nordwestdeutschland auf dem Timeloberg. Anfang nächster Woche soll auch mit weiteren Aktionen an das Kriegsende erinnert werden, unter anderem mit einer Lichtinstallation auf dem Lüneburger Rathausplatz.

